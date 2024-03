Qual è stato il tuo primo videogioco PS4? Da Killzone a inFamous, un tuffo nei ricordi

Il profondo legame che si viene a creare tra un fan di videogiochi e una console passa inevitabilmente per le emozioni restituite dai primi titoli acquistati. Ripensando alla sconfinata ludoteca di PS4, facciamo un tuffo nei ricordi per rievocare le sensazioni regalateci dai primi giochi fruiti sulla console Sony.

Sin dall'approdo sul mercato, PlayStation 4 ha offerto gli appassionati di videogiochi in un vero e proprio multiverso di esperienze interattive semplicemente indimenticabili tra esclusive tripla A, progetti first party audaci e titoli multipiattaforma che hanno scritto la storia del settore.

I cosiddeti 'early adopters' della console Sony che ha preceduto la generazione di PS5 ricorderanno certamente le emozioni provate ammirando la sequenza introduttiva di Killzone Shadow Fall, un'esclusiva di lancio di PS4 dalla grafica impressionante. A dispetto di una trama piuttosto anonima e di un supporto post-lancio a dir poco lacunoso (specie per quanto riguarda il comparto multiplayer), lo sparatutto sci-fi di Guerrilla Games ha deliziato gli acquirenti della prima ora di PS4 mostrando a schermo tutta la potenza computazionale della piattaforma Sony e le capacità del controller DualSense.

Tra i tanti fan di console PlayStation che acquistarono al lancio PS4, inoltre, in molti ricordano ancora con nostalgia le nottate trascorse a distruggere navicelle aliene nella dimensione arcade di Resogun, una piccola grande gemma resa ancora più popolare dal suo ingresso al day one nel catalogo di PlayStation Plus. Per un ulteriore tuffo nei ricordi, qui trovate la nostra recensione di Resogun.

E che dire allora di inFamous Second Son, DriveClub e The Order 1886? Nella 'luna di miele' dei primi acquirenti di PlayStation 4 rientrano di diritto sia l'action open world a tinte supereroiche di Sucker Punch che l'esperienza automobilistica (e successivamente motociclistica) degli ormai chiusi Evolution Studios, come pure l'originale sparatutto di Ready at Dawn, ciascuno dei quali ha saputo soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico sempre più esigente e desideroso di sfruttare appieno le potenzialità della propria macchina da gioco preferita (un discorso, quest'ultimo, che coinvolge di diritto anche coloro che comprarono PS4 per tuffarsi nelle esperienze in Realtà Virtuale di PlayStation VR).

C'è poi chi, e non sono pochi, ha deciso di acquistare PlayStation 4 nella seconda parte del ciclo di vita della console Sony allettato dalle tante promozioni delle catene commerciali, dall'uscita sul mercato dei modelli più aggiornati come PS4 Slim e PS4 PRO e, ovviamente, dalla volontà di recuperare le gemme di una ludoteca davvero enorme.

Leggendo le discussioni intavolate dalla community sui forum e sui social più frequentati, infatti, non è raro imbattersi in chi afferma di aver comprato PS4 con l'intento di non lasciarsi sfuggire titoli come Uncharted 4, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2, God of War, Horizon Zero Dawn e Bloodborne, per tacere di Final Fantasy 7 Remake, Detroit Become Human, Marvel's Spider-Man e Gran Turismo Sport. Ma adesso tocca a voi: fateci sapere con un commento qual è stato il vostro primo videogioco per PlayStation 4 e raccontateci la vostra esperienza al riguardo. Chi vi scrive, ad esempio, ricorda ancora con nostalgia la spensieratezza e le emozioni delle ore trascorse giocando a Resogun e Trine 2.

