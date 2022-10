Qual è il videogioco per PS5 che occupa più spazio su SSD?

Con il passare degli anni il mondo dei videogiochi ha visto aumentare sicuramente una cosa: il peso delle installazioni. I titoli sono sempre più complessi, grandi e belli da vedere, e questo comporta produzioni dal peso non indifferente, anche su PlayStation 5: ecco qual è il gioco più pesante sull'ammiraglia Sony.

A conquistare il primato di gioco che occupa più spazio nell'archivio di PS5 è Call of Duty Black Ops Cold War (eccovi la nostra recensione di COD Black Ops Cold War), con ben 225.3 GB necessari al funzionamento. Un numero altissimo per un'opera che include, in realtà, due esperienze distinte: il battle royale COD Warzone e le altre modalità (inclusa la campagna single player) dell'annuale pubblicazione targata Activision.

Ma come prosegue la classifica? Al secondo post troviamo Marvel's Avengers (184.1 GB), mentre il gradino più basso del podio è occupato da Gran Turismo 7 (183.2 GB). Scendendo ancora, ecco l'ultimo lavoro di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, con 158.7 GB. Il quinto posto è invece di The Elder Scrolls Online, con 153.9 GB. Di seguito il resto della top 10:

Assassin's Creed Valhalla - 125 GB

Ghost of Tsushima: Director's Cut - 122.4 GB

Metro Exodus - 121.7 GB

Call of Duty: Vanguard - 110.9 GB

F1 2021 - 109.5 GB

A proposito della console Sony, sapevate che PlayStation 5 permette di disabilitare potenziali spoiler? Ecco cosa significa e come attivare questa curiosa funzione.