Qual è stato il primo videogioco pubblicato da Sony? Prima di PlayStation!

Ancora prima dell'uscita della PlayStation 1, già da qualche anno Sony era attiva nell'industria videoludica come publisher, attraverso un'apposita etichetta nota inizialmente come CSG Imagesoft Inc. e poi divenuta Sony Imagesoft nel 1991, con numerosi giochi arrivati su console Nintendo e SEGA.

Sapete dunque qual è stato il primissimo videogioco mai pubblicato da Sony nel corso della sua storia? Per trovare la risposta bisogna tornare indietro nel tempo fino al 1989, anno in cui Super Dodge Ball sviluppato da Technos Japan sbarcò su NES negli Stati Uniti grazie agli sforzi del colosso nipponico. La versione originale del titolo sportivo arrivò in Giappone nel 1988 pubblicato direttamente da Technos Japan, che si affidò invece a Sony e la sua CSG Imagesoft per la distribuzione americana.

Da quel momento sono stati numerosi i titoli distribuiti da Sony attraverso le piattaforme Nintendo e SEGA: si possono citare come esempi la versione NES di Dragon's Lair, Hook, Bram Stoker's Dracula, Skyblazer, il primo Super Bomberman e Mickey Mania, tutti sviluppati da numerose software house sparse per il mondo. Sono solo due invece i giochi creati direttamente da Sony Imagesoft, trattasi di Jeopardy Classic e Wheel of Fortune entrambi pubblicati nel 1994. Sony Imagesoft ha cessato di esistere nel 1995: in quell'anno il reparto marketing venne fuso all'interno di Sony Computer Entertainment of America (SCEA), mentre il reparto relativo ai videogiochi venne integrato sempre dentro SCEA assumendo dapprima il nome di Sony Interactive Studios America e infine 989 Studios (che ha chiuso definitivamente i battenti nel 2005).

Il resto è storia, tutta legata al marchio PlayStation: riscopriamo quali sono i giochi più belli di PS1.