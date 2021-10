Capcom ha comunicato che Resident Evil 7 ha superato le 10 milioni di copie distribuite, rivelandosi quindi un notevole successo commerciale per la casa giapponese. Ma in generale la storica serie horror è da sempre campione d'incassi, con diversi episodi capaci di segnare nuovi record di vendite.

A tal proposito sapete quindi qual è il gioco di Resident Evil più venduto di sempre? Ebbene, stando a quanto riportato nella lista Platinum Titles disponibile sul sito ufficiale di Capcom ed aggiornata a giugno 2021, il primatista è proprio Resident Evil 7: Biohazard, che già all'epoca aveva raggiunto 9.8 milioni di unità vendute. Lo segue a ruota un altro recente esponente del franchise, vale a dire il remake di Resident Evil 2 che ha venduto 8.6 milioni di copie. Vendite molto alte anche per Resident Evil 5 e Resident Evil 6: sebbene si tratti degli episodi più controversi della serie per via della loro importa maggiormente Action non gradita da tutti i fan, entrambi i giochi hanno sfiorato le 8 milioni di copie vendute. Chiude il cerchio l'originale Resident Evil 2, capace di vendere quasi 5 milioni di unità nel corso del tempo.

I capitoli citati rientrano inoltre tra i 10 giochi più venduti della storia di Capcom: ben metà classifica è quindi occupata dall'iconica serie horror, a riprova dell'amore intramontabile del pubblico nei confronti del franchise. Per quanto riguarda infine l'ultimo arrivato, al momento Resident Evil Village ha venduto 4 milioni e mezzo di copie, occupando così la tredicesima posizione nella classifica dei million seller della casa di Osaka.