Qual è l'ultimo videogioco di Rockstar Games?

Da tanti anni Rockstar Games è una delle software house più amate dal pubblico a livello globale. La casa di Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully e Max Payne 3, giusto per fare alcuni nomi, ha scritto importanti pagine di storia videoludica e continuerà a farlo in futuro.

Sapete qual è l'ultimo gioco prodotto da Rockstar Games finora? Si tratta di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, la raccolta sviluppata da Groove Street Games uscita lo scorso 11 novembre 2021 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox contenente tre grandi classici quali GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas.

La collection tuttavia non è riuscita convincere critica e pubblico (a tal proposito, eccovi la nostra recensione di GTA Trilogy Definitive Edition) a causa di un comparto tecnico molto sottotono e tante imperfezioni che hanno reso molto difficile riuscire a godersi a pieno le edizioni aggiornate degli amati titoli usciti originariamente su PS2. Rockstar ha tuttavia già confermato che varie migliore verranno apportate nel prossimo futuro in modo da rendere molto più godibile la Definitive Edition di ciascuno dei tre giochi.

Se invece vogliamo risalire all'ultimo gioco inedito della celebre software house, bisogna tornare indietro fino al 2018, anno in cui l'acclamatissimo Red Dead Redemption 2 ha fatto il suo esordio su PS4 e Xbox One. Un anno dopo, oltre all'arrivo delle versioni PC e Google Stadia, è stata messa a disposizione anche la componente in rete del gioco, Red Dead Online.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale sui migliori giochi Rockstar Games.