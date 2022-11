Qual è il videogioco con il nome più lungo di sempre?

Il titolo di un gioco può rappresentare un ponte fra le intenzioni degli autori e il modo in cui vengono recepite dal pubblico. Per questo motivo, scegliere un nome incisivo e che possa comunicare qualcosa è molto importante, ma esistono delle eccezioni ugualmente degne di nota. Un esempio? Il titolo pi lungo nella storia dei videogiochi.

Era il 13 luglio 2011 quando il team di Zeboyd Games, in seguito a una campagna Kickstarter andata a buon fine, finì con il pubblicare una versione migliorata del proprio GDR Cthulhu Saves the World. Per l’occasione, in linea con lo spirito parodistico dell'opera originale, lo studio indipendente chiamò il prodotto Cthulhu Saves the World: Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha FES HD – Premium Enhanced Game of the Year Collector’s Edition (without Avatars!).

Con un totale di 52 sillabe e 176 caratteri spazi inclusi, la riedizione si aggiudicò così il Guinness dei Primati per il titolo più lungo dell’ambito videoludico; un record rimasto imbattuto perlomeno fino a quando il Giappone diede vita a "夏色ハイスクール★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々スクープ大連発でイガイとモテモテなのに何故かマイメモリーがパンツ写真ばっかりという電実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~" traducibile a grandi linee come:



"Summer-Colored High School Adolescent Record - A Summer At School On An Island Where I Contemplate How The First Day After I Transferred, I Ran Into A Childhood Friend And Was Forced To Join The Journalism Club Where While My Days As A Paparazzi Kid With Great Scoops Made Me Rather Popular Among The Girls, But Strangely My Camera Is Full Of Panty Shots, And Where My Candid Romance Is Going".



No, non è uno scherzo: si tratta di una traduzione in realtà approssimativa di un gioco pubblicato esclusivamente in Giappone, difficile da leggere tutto d'un fiato!