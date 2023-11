Qual è stato il primo videogioco a sfruttare il 3D?

L’introduzione della tridimensionalità in ambito videoludico viene spesso associata a titoli come Virtua Racing o Star Fox, così come al successo della prima PlayStation. Il concetto di 3D applicato al medium affonda però radici nel 1973 e quindi anni prima rispetto al cabinato SEGA, alla volpe di Nintendo e alla console targata Sony.

I primi tentativi in questo senso risalgono infatti alla resa wireframe di alcuni modelli vettoriali che, seppur lontani dall’effettiva volumetria dei poligoni, spianarono la strada a tutto ciò che venne dopo. Tra i vari giochi che contribuirono a questo è il caso di citare Maze, ovvero una delle prime esperienze in 3D nonché antenato di tutti gli FPS (sparatutto in prima persona).



Per quanto riguarda i prodotti commerciali il nome da ricordare è invece Battlezone: un gioco arcade prodotto da Atari e uscito nel 1980 che combinava visual 3D all’utilizzo di un visore, motivo per il quale viene oggi considerato tra i precursori dei videogiochi in VR. Ultimo fra gli immancabili, il simpatico 3D Monster Maze, che oltre ad aver anticipato la nascita del genere survival horror fu il primo esempio di gioco in tre dimensioni arrivato su home computer.

Volete sapere qual è stato il primo boss nella storia dei videogiochi? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare una retrospettiva dedicata ai giochi di corse, che ne ripercorre l’evoluzione dagli arcade al realismo odierno.