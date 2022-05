Qual è stato il primo videogioco di Spider-Man mai uscito?

Dalla sua prima apparizione avvenuta agli inizi degli anni ‘60, Spider-Man seppe insinuarsi nell’immaginario collettivo come uno dei supereroi Marvel più apprezzati di tutti i tempi. Dato il potenziale, tentare di immetterlo nel mercato videoludico diventò una mossa quasi obbligata, ma quale fu il primo contatto fra Peter Parker e il nostro medium?

Il debutto di Spidey nel mondo dei videogiochi corrisponde alla prima volta in cui Marvel concesse l’utilizzo di un proprio personaggio su licenza. L’anno era il lontano 1982 e il titolo in questione fu lo Spider-Man per Atari 2600: un’esperienza simile a quella dell’allora appena uscito Donkey Kong ove bisognava però sventare la minaccia di Green Goblin. A occuparsi dello sviluppo fu l’azienda nota come Parker Brothers (all’epoca già famosa per aver confezionato giochi da tavolo quali Cluedo, Risiko e l’intramontabile Monopoly), ma il prodotto si rivelò essere piuttosto rudimentale sia sul fronte tecnico, sia nel suo gameplay.

