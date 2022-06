Qual è stato il primo videogioco di Star Wars e quando è uscito?

Star Wars è un franchise di successo anche in ambito videoludico, con numerosi giochi pubblicati nel corso del tempo. Tra tie-in basati sui vari film e serie TV collegate, passando per tantissime produzioni su licenza che ne hanno espanso il mito, la creatura di George Lucas continua ad essere una certezza per tutti i giocatori.

E mentre si aspetta con impazienza l'uscita di Star Wars Jedi Survivor nel corso del 2023 (a tal proposito, sapete chi è il protagonista di Star Wars Jedi Survivor?), facciamo un salto nel passato, precisamente a quando gli Jedi hanno fatto il loro debutto nei videogiochi. Sapete qual è stato il primo videogioco di Star Wars mai realizzato?

Per scoprirlo bisogna tornare al 1982, anno in cui venne pubblicato Star Wars: The Empire Strikes Back, basato sul secondo film della trilogia classica. Sviluppato da Parker Brothers e pubblicato su Atari 2600 ed Intellivision, The Empire Strikes Back riproponeva l'iconica battaglia sul pianeta Hoth, con il giocatore nei panni di un membro dei Ribelli pronto ad abbattere quanti più AT-AT possibili nel corso della partita. In coerenza con gli avvenimenti della pellicola, è impossibile vincere il gioco, in quanto gli AT-AT raggiungeranno infine il loro obiettivo distruggendo la base ribelle. Ciò però non impedisce al giocatore di abbattere sempre più nemici ad ogni nuovo tentativo, migliorando un poco alla volta il proprio record.

E dopo aver riscoperto gli inizi, è tempo di scoprire qual è il miglior videogioco di Star Wars mai realizzato.