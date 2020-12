Qual è il videogioco con la storia più lunga che sia mai stata creata?

Dopo aver risposto alla domanda su quale sia il gioco più costoso del mondo, vogliamo ora soddisfare un'altra curiosità videoludica: vi siete mai chiesti qual è il gioco che dura di più in assoluto?

Tralasciando tutti quei giochi che basano la propria longevità sul loro comparto multigiocatore (che sono, tendenzialmente, infiniti), siamo andati a cercare il videogioco con la storia più duratura. Si tratta di un indie che supera di gran lunga i giochi famosi più longevi, come The Witcher 3: Wild Hunt, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Divinity Original Sin, che si assestano tutti tra le 50 e le 70 ore di gioco; o i titoli come Minecraft o ARK: Survival Evolved, che richiedono più di 100 ore per essere "completati".

Parliamo di The Longing, un gioco assolutamente sui generis che basa tutta l'esperienza di gioco sull'attesa, un'attesa di ben 9600 ore, cioè 400 giorni. Questa sorta di esperimento videoludico chiede al giocatore di aspettare con pazienza il risveglio di un antico "re sotto la montagna", esplorandone il regno sotterraneo ricco di grotte, laghi segreti e misteri da svelare. Tutto per tenersi impegnati e far trascorrere il tempo: un approccio alla trama principale mai provato prima in un contesto di giocatore singolo, che fa dell'attesa il gioco stesso.

Per fortuna il tempo nel gioco continua a scorrere anche quando non si sta giocando, ciò non toglie, comunque, che per scoprire cosa succede alla fine dovrete far passare tutti i 400 giorni, a meno di non risalire in superficie (cosa che richiede circa due settimane di tempo) e abbandonare il regno. Ora che sapete qual è il videogioco più lungo, volete sapere anche qual è il videogioco più giocato?