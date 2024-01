Sapete qual è stato il primo videogioco a supportare la vibrazione del controller?

Ormai la funzione di vibrazione in ogni controller è uno standard ben consolidato nell'industria videoludica, ma l'apprezzata tecnologia diventa realtà in ambito console casalinghe soltanto nel 1997 grazie al Rumble Pak, un'apposita periferica pensata per il pad del Nintendo 64.

Ricordate qual è stato il primo videogioco su console a supportare la vibrazione del controller? Si tratta di Star Fox 64, in Europa noto come Lylat Wars, secondo episodio della celebre serie sparatutto targata Nintendo. Il gioco venne commercializzato in bundle proprio con il Rumble Pak a partire dall'aprile 1997 in Giappone, per poi sbarcare nei mesi successivi anche in occidente.

Attaccando il Rumble Pak al controller dell'N64 era possibile giocare l'intera avventura vivendo il brivido delle vibrazioni ad ogni esplosione e colpo messo a segno, rendendo così l'esperienza di gioco ancora più immersiva. Anche se oggi non sappiamo che fine ha fatto Star Fox, è anche grazie a questa funzione all'epoca innovativa se Star Fox 64 è rimasto nel cuore degli appassionati, imponendosi come uno dei giochi più brillanti mai apparsi sull'N64.

Da quel momento il concetto di vibrazione diventerà un poco alla volta la norma in ambito videoludico, grazie anche all'arrivo del DualShock (che dunque non è stato il primo controller della PS1) targato Sony alla fine del 1997.