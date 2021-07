Qual è il videogioco più seguito su Twitch del 2021?

Da ormai diversi anni Twitch è diventata la piattaforma di riferimento a livello mondiale per quanto riguarda lo streaming in diretta di ogni tipologia di contenuto, un successo talmente grande da aver permesso alla piattaforma di Amazon di entrare di fatto all'interno della cultura pop contemporanea.

Nel corso del tempo Twitch ha avuto una crescita esponenziale sia nei numeri del pubblico che in quelli dei creatori di contenuti che lavorano sulla piattaforma portando contenuti su moltissimi videogiochi differenti, e l'analisi dei trend di Twitch risulta di conseguenza essere un'attività interessante ed utile per comprendere i gusti del pubblico di videogiocatori e i loro attuali interessi. In particolare, una delle statistiche più importanti e rivelatrici che possono essere analizzate a partire dai trend di Twitch è quella che identifica i videogiochi più seguiti dal pubblico della piattaforma. Per analizzare questo tipo di statistica è possibile avvalersi di alcuni strumenti ad hoc esterni come Twitch Tracker, che permettono di visualizzare una lista ordinata dei titoli più seguiti basandosi su una serie di filtri. Quello che interessa a noi in questa occasione è quello relativo al quantitativo complessivo di ore visualizzate da parte di tutti gli utenti che hanno fatto da spettatori per quel contenuto all'interno di uno specifico periodo di tempo.

Utilizzando questo utile strumento di raccolta informazioni e statistiche, è possibile notare come ancora oggi, ad ormai quasi 8 anni dal lancio, il videogioco più seguito su Twitch è ancora GTA V (con ben 35 milioni di ore di contenuti visualizzati nella settimana in cui scriviamo): il capolavoro di Rockstar Games domina infatti incontrastato la classifica dei prodotti più visti sulla piattaforma di Amazon anche grazie al continuo supporto della modalità multigiocatore GTA Online sia da parte degli sviluppatori che da parte dei modder. Grazie a quest’ultimi sono nati numerosi server dedicati al gioco di ruolo, all’interno dei quali i giocatori possono impersonare un personaggio inventato a proprio piacimento, gestendo la vita privata, lavorativa e il tempo libero come meglio credono. Questa nuova moda, che spopola da alcuni mesi proprio grazie all’attività su Twitch di molti streamer famosi, unita alla straordinaria cifra di 140 milioni di copie di GTA V vendute nel corso degli anni per tutte le piattaforme, è quindi l’artefice principale della posizione del titolo di Rockstar Games al primo posto della classifica dei videogiochi più seguiti su Twitch ancora oggi.