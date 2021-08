A cavallo tra la fine del 2006 e la primavera del 2007, la PlayStation 3 ha fatto il suo esordio in tutto il mondo, deliziando gli appassionati con una libreria di giochi sconfinata e dando vita a tante nuove serie entrate presto nell'immaginario collettivo dei fan.

Alla fine del 2013 lascia il posto al suo successore, la PlayStation 4, con Sony che cessa definitivamente la produzione della sua terza console casalinga nel 2017. Nel corso del tempo sono stati 2278 i giochi usciti su PS3, alcuni arrivati anche in seguito alla fine della produzione del sistema. Sapete qual è l'ultimo videogioco uscito su PlayStation 3? Si tratta di Shakedown Hawaii, che ha fatto il suo esordio anche su PS3 il 20 agosto del 2020. Sviluppato da Vblank Entertainment, il titolo è un curioso mix tra azione senza sosta in un contesto open world e la costruzione di un nostro personale impero economico attraverso la creazione di attività di business redditizie, sabotando le aziende rivali e chiedendo il pizzo ai negozi. Lo stile grafico è in 2D con visuale dall'alto, ed offre un tono irriverente e sopra le righe.

Oltre che su PS3, Shakedown: Hawaii è disponibile anche su PC, PS5, PS4, PS Vita e Nintendo Switch. Addirittura ne esistono versioni anche per Wii U, Wii e 3DS. Stranamente, invece, nessuna versione è stata realizzata per Xbox, almeno fino ad ora. Restando invece in tema curiosità relative alla console Sony, eccovi una nostra analisi speciale sull'hardware di PlayStation 3.