Qual è stato il primo videogioco uscito per PS1?

Recentemente vi abbiamo parlato delle più grandi delusioni per la prima PlayStation, la console Sony è uscita nel 1994 ed è rimasta in commercio fino al 2002 grazie anche alla revisione PSOne, ma vi siete mai chiesti qual è stato il primo gioco uscito per PS1? Ecco la risposta.

Tra i giochi di lancio di PlayStation 1 troviamo Battle Arena Toshinden, ESPN Extreme Games, Kileak The DNA Imperative, NBA JAM Tournament Edition, Power Serve 3D Tennis, The Raiden Project, Rayman, Ridge Racer, Street Fighter The Movie e Total Eclipse Turbo, ma il primato di primo gioco mai stampato in assoluto spetta proprio a Ridge Racer di Namco, al quale è associato il codice prodotto "SCES-00001" a conferma di come questo sia effettivamente il primo gioco uscito su PlayStation.

Lanciato in sala giochi nel 1993, Ridge Racer ha accompagnato il lancio di PlayStation sul mercato giapponese il 3 dicembre 1994 per poi arrivare in Europa e negli Stati Uniti a settembre del 1995. E sapete qual è l'ultimo gioco uscito su PS1? Moorhuhn X, uscito in Europa a luglio 2005, chiudiamo ricordandovi il gioco più venduto per la prima PlayStation, ovvero Gran Turismo uscito nel 1997 e capace di vendere oltre dieci milioni di copie.