Qual è il videogioco più vecchio del mondo e quando è uscito?

Le origini dei videogiochi risalgono al lontano 1947, l'anno in cui, per la prima volta, un sistema elettronico viene progettato con lo scopo di interagire con uno schermo per divertire o intrattenere l'utilizzatore.

Il nome del progetto era infatti Cathode-ray tube amusement device, cioè "Dispositivo di intrattenimento a tubo catodico", e con qualche forzatura si potrebbe considerare come il videogioco più vecchio del mondo. Simulava lo schermo di un radar del tipo usato durante la Seconda Guerra Mondiale in cui bisognava direzionare un missile sul bersaglio giusto. Ai tempi non esistevano ancora i computer, e si doveva gestire il tutto tramite un sistema di valvole termoioniche collegate allo schermo a tubo catodico. Non c'era nemmeno il modo di disegnare elettronicamente su schermo la grafica, infatti i progettisti decisero di applicare delle etichette stampate su pellicola trasparente nei punti in cui si trovavano i bersagli da colpire!

Comunque, a causa degli elevati costi di produzione, il sistema non venne mai messo in commercio e non andò mai oltre la fase di prototipo.

Nel 1952 all'Università di Cambridge un ricercatore sviluppò 0X0, una versione grafica del gioco del tris, per dimostrare una sua tesi sull'interazione uomo-macchina. 0X0 è stato giocato su un computer EDSAC, che utilizzava un tubo catodico come schermo. Essendo il primo gioco interamente elettronico che utilizza uno schermo come interfaccia con il giocatore, viene considerato il primo videogioco in assoluto.