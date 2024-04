Qual è il videogioco più vecchio che puoi comprare su Amazon nel 2024? Ha più di 30 anni

Su Amazon ci sono letteralmente milioni di videogiochi in vendita, ma vi siete mai chiesti qual è il videogioco più vecchio che sia possibile acquistare sul sito di eCommerce numero uno al mondo? Noi sì, e siamo andati a verificare.

Nel momento in cui scriviamo questo contenuto il gioco più vecchio in vendita su Amazon risulta essere The Cyber Shinobi per Master System, uscito nell'aprile del 1990. Un rivenditore indipendente ha messo in vendita una copia del gioco usata ma in buone condizioni, non sigillata, al prezzo di 11,65 euro.The Cyber Shinobi su AmazonQuesto spin-off della serie SEGA è uscito nella prima metà del 1990 in Europa su Master System (eh sì... ben 34 anni fa) ed è sicuramente il gioco più datato che potete recuperare oggi su Amazon Italia. Cercando bene è possibile trovare anche altri giochi per Master System come Sonic, Asterix, Prince of Persia e California Games, tuttavia usciti successivamente al 1990 e quindi più recenti rispetto a The Cyber Shinobi. Prestate in ogni caso attenzione quando acquistate giochi retrò di seconda mano e assicuratevi che tutto corrisponda alla descrizione e se avete dubbi riguardo la natura o la qualità del prodotto non esitate e fare domande al venditore.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.