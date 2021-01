Qual è il videogioco più venduto del 2020 in assoluto?

L’anno appena terminato è stato forse uno dei più controversi dell’intera generazione, anche a causa delle polemiche sorte intorno ad alcuni dei prodotti più importanti dell’anno, come The Last Of Us Part 2 e Cyberpunk 2077, entrambi vittime di diversi rinvii e dell’astio di parte del pubblico.

Nonostante le polemiche, però, il 2020 è stato sicuramente un anno ricco di prodotti di qualità che hanno saputo conquistare il cuore di moltissimi videogiocatori appassionati, registrando di conseguenza incassi record tramite le vendite al grande pubblico. Uno tra questi è sicuramente il già citato The Last Of Us Part 2, premiato come miglior gioco del 2020 all’annuale evento dei The Game Awards, durante il quale ha vinto numerosi altri premi. L’ultima fatica di Naughty Dog non occupa tuttavia la posizione di videogioco più venduto del 2020, nonostante i diversi milioni di copie vendute su Playstation 4.

Il gradino più alto del podio di questa speciale classifica è infatti occupato da Call of Duty Modern Warfare, un titolo che, seppur sia stato pubblicato nell’ultimo trimestre del 2019, è riuscito a totalizzare decine di milioni di copie vendute durante l’ultimo anno solare, superando colossi come Animal Crossing New Horizons, Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima, oltre al già citato The Last Of Us Part 2 e Final Fantasy VII Remake.