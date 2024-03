Qual è il videogioco più venduto di questa generazione di console? Sta destando scalpore la classifica diffusa dall'insider e leaker Rino che vede Cyberpunk 2077 al primo posto con oltre 25 milioni di copie. In realtà bisogna specificare diversi punti di questa lista.

E' vero che Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 25 milioni di copie ma questo dato include anche le edizioni "old-gen" per PS4 e Xbox One, che dovrebbero ammontare a oltre 13 milioni di copie. E lo stesso vale per Hogwarts Legacy, così come Elden Ring e God of War Ragnarok.

Cyberpunk 2077 25 milioni Hogwarts Legacy: 24 milioni Elden Ring: 23 milioni The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: 20.28 milioni Palworld: 19 milioni God of War Ragnarok: 15 milioni Marvel's Spider-Man 2: 10 milioni Baldur's Gate 3: 10 milioni

Oltretutto nella classifica diffusa da Rino figura anche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con 20.28 milioni di copie, ma perché non Mario Kart 8 Deluxe che ha raggiunto quota 60.58 milioni a febbraio 2024, senza contare le oltre nove milioni di copie di MK8 vendute su Wii U? E se volessimo togliere Mario Kart resta comunque il fenomeno Animal Crossing New Horizons con 44.79 milioni di copie vendute da marzo 2020 a febbraio 2024.

Direte voi, ma Switch non è una console di attuale generazione, è una console della generazione PS4 e Xbox One. Anche volendo considerare Switch una piattaforma old-gen, allora perché mettere The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in classifica? C'è poi da prendere in esame il caso Palworld, titolo che ha venduto 19 milioni di copie e raggiunto oltre 25 milioni di giocatori tutto questo in mese di un mese.

Difficile dunque dare una risposta precisa alla domanda iniziale: qual è il videogioco più venduto della generazione PS5, Xbox Series X/S e Switch? Tenendo conto di quanto abbiamo detto sopra, il trionfatore della classifica sarebbe Mario Kart 8 Deluxe con oltre 60 milioni di copie, quasi 70 milioni se aggiungiamo il venduto di MK8 per Wii U.

Vogliamo togliere Switch, fingendo che giochi un campionato a parte? In questo caso però bisognerebbe eliminare anche PS4 e Xbox One che sono di fatto console old-gen e in tal senso la lista vedrebbe uno tra Baldur's Gate 3 e Marvel's Spider-Man 2 come vincitore. Oppure Palworld, che ha però venduto la maggior parte delle copie su PC, così come il gioco di Larian, in realtà.



Idealmente, appunto, il singolo videogioco che ha venduto di più su una sola piattaforma dovrebbe essere quindi proprio Mario Kart 8 Deluxe, mentre cumulativamente, considerando anche le piattaforme old-gen, è Cyberpunk 2077 a spuntarla. Su PS5 il titolo di gioco più venduto dovrebbe andare a Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac mentre è più difficile avere dati precisi su Xbox Series X/S, dove il dato dei giocatori attivi ricopre più importanza in fase di comunicazione rispetto alle copie vendute.