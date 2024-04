Qual è stato il videogioco più venduto in Italia nel 2023? Podio scontato, poche sorprese

Dopo aver pubblicato il report sullo stato del mercato italiano dei videogiochi, IIDEA ha pubblicato anche la classifica dei dieci videogiochi più venduti in Italia nel corso del 2023. Il podio è scontato, ma c'è qualche sorpresa in top 10.

EA Sports FC 24 domina la classifica senza alcuna sorpresa, a seguire troviamo Hogwarts Legacy e Call of Duty Modern Warfare III. Marvel's Spider-Man 2 invece è fuori dal podio, al quarto posto.

Classifica giochi più venduti in Italia nel 2023

EA SPORTS FC 24 HOGWARTS LEGACY CALL OF DUTY MODERN WARFARE III MARVEL'S SPIDER-MAN 2 SUPER MARIO BROS WONDER THE LEGEND OF ZELDA TEARS OF THE KINGDOM DIABLO IV F1 23 ASSASSINS CREED MIRAGE RESIDENT EVIL 4

Quinto posto per Super Mario Bros Wonder seguito da un altro gioco Nintendo, ci riferiamo ovviamente a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Diablo IV occupa la settimana posizione della classifica seguito da F1 23, Assassin's Creed Mirage e Resident Evil 4 Remake.

Una top 10 che include i grandi blockbuster dell'autunno, un gioco che continua a vendere bene sul lungo termine come RE4 e giochi sportivi. E se The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è diventato rapidamente un fenomeno di culto anche nel nostro paese, l'entrata in top 10 di Diablo 4 non era poi così scontata considerando la forte concorrenza di grandi titoli usciti nel 2023.

