Qual è il videogioco più venduto al mondo: Tetris, GTA 5 o Minecraft?

Nel corso della storia del medium videoludico molti titoli sono riusciti a conquistarsi un posto nel cuore di moltissimi appassionati, ma solamente alcuni di questi sono riusciti ad entrare nell’Olimpo dei videogiochi più venduti di sempre.

In occasione di questo articolo, non andremo a considerare il numero di giocatori o account attivati per ogni videogioco, ma esclusivamente il numero di copie vendute sul mercato: questo esclude di fatto tutti i prodotti free-to-play, o le versioni gratuite di videogiochi che sono invece a pagamento su altre piattaforme (come spesso succede, ad esempio, per le versioni dedicate al mercato mobile). Stesso discorso dicasi per quanto riguarda intere saghe videoludiche: in questo caso faremo riferimento esclusivamente a singoli capitoli.

Fatta questa premessa, molti di voi potrebbero essere stupiti di sapere che no, non è GTA V il videogioco più venduto di sempre, né tantomeno Tetris: nonostante questi due titoli vantino infatti, rispettivamente, le impressionanti cifre di 135 e 170 milioni di copie vendute, non si trovano al primo posto della classifica, ma solamente sul podio. Ad occupare il gradino più alto troviamo infatti Minecraft, che per molti anni è stato un autentico fenomeno di vendite e diffusione sul web, con un totale di circa 200 milioni di copie vendute.