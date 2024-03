Qual è il videogioco più venduto di sempre in sole 24 ore? Proprio lui

Ci sono giochi che diventano autentici campioni d'incassi nel giro di poco tempo, vendendo milioni di copie in tempi record e generando introiti da capogiro per i loro sviluppatori. E poi c'è un gioco in particolare che ha raggiunto risultati clamorosi in sole 24 ore di commercializzazione, come mai nessun altro è riuscito a fare.

Qual è il gioco più venduto in 24 ore in assoluto? Forse senza grosse sorprese il primato spetta proprio a Grand Theft Auto V, quinto episodio principale della storica serie Rockstar Games divenuto originariamente realtà su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2013. Proprio il giorno di lancio, risalente al 17 settembre di quell'anno, ha raggiunto numeri che lo hanno immediatamente catapultato nella storia: stando infatti al Guinness World Records, GTA V ha venduto la bellezza di 11,21 milioni di copie soltanto nelle sue prime 24 ore di commercializzazione. Tale risultato ha inoltre generato ricavi pari a 815,7 milioni di dollari sempre nel solo primo giorno di vendita, altro record finora imbattuto.

Grand Theft Auto 5 ha venduto in totale 195 milioni di copie dall'esordio ad oggi, grazie anche alle riedizioni per PS4, Xbox One, PC e in seguito anche PS5 e Xbox Series X/S pubblicate nel corso degli anni. Ciò lo rende il secondo gioco più venduto di tutti i tempi, dietro al solo Minecraft con le sue 300 milioni di unità piazzate.

GTA V è anche il miglior GTA di sempre? Scopriamolo attraverso l'apposita classifica.

