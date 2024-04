Qual è la Xbox più venduta di tutti i tempi? Proprio quella che state pensando

A quasi 23 anni di distanza dall'esordio della console originale, Xbox è ormai da tempo una realtà consolidata del panorama videoludico, capace di scrivere importanti pagine di storia videoludica con i suoi hardware, le sue idee e tanti giochi di spessore.

Sapete però qual è la Xbox più venduta di sempre? Senza troppe sorprese il primato spetta a Xbox 360, la seconda console casalinga di Microsoft distribuita in tutto il mondo a partire dal novembre del 2005. Ufficialmente ha toccato quota 84 milioni di sistemi venduti a livello globale, ma con gli ultimi dati che risalgono al 2014 è probabile che abbia venduto anche di più rispetto a questi numeri. Nessun'altra Xbox si è avvicinata a un tale successo: Xbox One e Series X/S hanno venduto 79 milioni di unità se prese assieme, e ciò non basta per superare Xbox 360. L'originale Xbox dei primi anni 2000, invece, è arrivata a 24 milioni di unità.

Xbox 360 ebbe subito un'importante partenza in ottica commerciale grazie anche al lancio molto anticipato rispetto alla concorrenza: PlayStation 3 e Wii diverranno realtà soltanto alla fine del 2006, esattamente un anno dopo la piattaforma del colosso di Redmond. La continua pubblicazione di nuove grandi uscite tra titoli first e third party ha inoltre mantenuta costante l'attenzione nei confronti di Xbox 360, che si è dunque ritagliata il suo spazio nella storia videoludica.

Hardware a parte, sapete invece qual è il gioco Xbox 360 più venduto di sempre? Il nome potrebbe essere per voi una sorpresa.

Su Fallout 76 - S. . .C. . .L. Edition [Esclusiva Amazon EU] - Play è uno dei più venduti di oggi.