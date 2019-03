Qualche imperfezione di troppo per la versione PC di Sekiro Shadows Die Twice

Dopo aver esplorato ogni anfratto delle versioni console del nuovo capolavoro From Software, Digital Foundry ha dedicato le sue attenzioni all'edizione PC di Sekiro: Shadows Die Twice.

Come da facile previsione, gli esperti tech hanno consacrato la versione per Personal Computer la migliore sul mercato dal punto di vista tecnico e grafico, ammesso e concesso che le vostre configurazioni siano superiori agli hardware di PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Al netto di questo, tuttavia, qualche problema persiste. In primo luogo, non vi è nativamente una possibilità per sbloccare il frame-rate, né è presente il supporto ai monitor 21:9: problemi a cui però ha già pensato la community dei modder. Altri inconvenienti sono rappresentati dal fatto che per abilitare l'HDR è stranamente necessario uscire e rientrare dalla finestra del gioco con Alt+Tab; diversi filtri ed effetti grafici, tra cui le ombre, le texture e l'illuminazione non presentano differenze sostanziali (o non le presentano affatto) cambiandone i valori; il render dell'acqua è invece sensibilmente inferiore se settiamo l'impostazione apposita su Basso, ma non restituisce alcun guadagno prestazionale. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al filmato che trovate in cima alla notizia.

Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.