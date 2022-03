Qualcomm annuncia partnership con Square Enix in ambito XR: arriva Snapdragon Spaces

Qualcomm Technologies ha annunciato nella giornata di lunedì 21 marzo 2022 l’inizio di una nuova collaborazione con Square Enix per creare nuove esperienze in Extended Reality (XR, ovvero realtà estesa) per la rete di studi e per le proprietà intellettuali (IP) della casa giapponese.

In particolare, sarà la divisione Advanced Technology (ATD) di Square Enix a collaborare con il produttore di chip e modem 5G statunitense Qualcomm per dare vita alla piattaforma Snapdragon Spaces dedicata gli sviluppatori. In questo modo, il futuro delle due società si lega ulteriormente alla proposta di esperienze di gioco all'avanguardia.

Come ripreso da XR Today, il direttore tecnico di Square Enix Ben Taylor ha affermato che la sua azienda è sempre rimasta impegnata in tecnologie di gioco pensate appositamente per “spingere i confini della narrazione" e offrire esperienze indimenticabili ai fan: “Abbiamo investito in ambito XR e non vediamo l'ora di lavorare su Snapdragon Spaces. In particolare, pensiamo che sia giunto il momento con XR per innovare sui giochi per cui siamo particolarmente conosciuti e non vediamo l'ora di condividerli con il mondo”.

Brian Vogelsang, Senior Director di XR Product Management per Qualcomm Technologies, ha aggiunto quanto segue: “Square Enix ha una ricca storia nel portare una narrazione profonda e un gameplay coinvolgente che hanno spinto il potenziale delle nuove piattaforme di gioco su ogni generazione di console. Siamo entusiasti di lavorare insieme e alzare il livello di ciò che è possibile fare nei giochi con gli occhiali AR utilizzando Snapdragon Spaces".

In ambito esports, invece, Qualcomm ha annunciato la nascita della Snapdragon Pro Series.