Qualcomm al lavoro su una console simile a Nintendo Switch, uscirà nel 2022?

Secondo un report di Android Police, Qualcomm sarebbe al lavoro su una console portatile Android, apparentemente una sorta di "clone" di Nintendo Switch, a partire dal design il quale sarebbe ispirato a quello della console ibrida della casa di Kyoto.

La testata sostiene di aver visto dal vivo un prototipo non definitivo del design, quest'ultimo avrebbe molti punti in comune con Switch a partire dai controller staccabili posti ai lati del corpo centrale, di fatto un tablet di grandi dimensioni con batteria da 6000mAh e supporto Quick Charge per la ricarica rapida.

Lo schermo sarà un pannello Full HD+ da 6.5 pollici (invece Nintendo Switch PRO avrà uno schermo OLED da 7 pollici, secondo i rumor), la console potrà essere collegata alla TV tramite HDMI oppure sfruttando l'ingresso USB Type-C che avrebbe così un duplice scopo. La memoria sarà espandibile tramite schede SD.

Passando a parlare del sistema operativo, la console sarà equipaggiata con una versione personalizzata di Android 12 ottimizzata per le app di Google e vari servizi legati al gaming. Qualcomm starebbe trattando con Epic Games per portare Epic Games Store sulla sua piattaforma, e presumibilmente anche Fortnite, quest'ultimo ricordiamo non disponibile sul Play Store a causa della battaglia legale in corso tra Epic e Big G.

L'uscita della console di Qualcomm sarebbe prevista per l'inizio del 2022 e almeno negli USA l'azienda farà affidamento sugli operatori telefonici per la vendita del dispositivo. Infine, la fonte fa sapere come non ci sia l'ambizione di competere con Nintendo o altri produttori di console, Qualcomm non si aspetta enormi volumi di vendita nel breve periodo.

Lo sapevate? Anche Huawei starebbe sviluppando una console per videogiochi in collaborazione con il colosso cinese Tencent.