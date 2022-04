Qualcomm Snapdragon Pro Series ha inizio: tutte le competizioni attive da aprile 2022

La spinta verso il gaming mobile da parte di ESL Gaming e Qualcomm con la Snapdragon Pro Series annunciata a inizio marzo sta prendendo forma: la competizione prenderà il via il 12 aprile 2022 con una vasta serie di titoli competitivi su smartphone, per ben tre categorie dedicate a giocatori specifici.

Presentata da ESL Gaming e Qualcomm Technologies, la serie Snapdragon Pro dà il benvenuto a tutti i giocatori e fan. Sia gli aspiranti giocatori mobili che gli atleti veterani di esport di tutto il mondo sono invitati a competere nelle serie Snapdragon Mobile Open, Snapdragon Mobile Challenge e Snapdragon Mobile Masters.

Ogni regione presenterà la propria serie di titoli in cui gareggiare, con tornei che inizieranno già dal 12 aprile 2022. Con le iscrizioni ora aperte, chiunque nelle nostre regioni supportate può partecipare a questi vari titoli di giochi per dispositivi mobili:

Brawl Stars : in quanto titolo Snapdragon Mobile Masters nelle regioni NA, EUR/MENA e AP, l'Hero Brawler vedrà i giocatori competere all'epico evento finale live Snapdragon Mobile Masters.

: in quanto titolo Snapdragon Mobile Masters nelle regioni NA, EUR/MENA e AP, l'Hero Brawler vedrà i giocatori competere all'epico evento finale live Snapdragon Mobile Masters. Clash of Clans : come parte della Snapdragon Mobile Challenge Stagione 1, i concorrenti di NA e EUR/MENA potranno sfidarsi sia per il titolo della Snapdragon Pro Series che per un ambito "Biglietto d'oro", consentendo loro di avanzare al campionato mondiale di Clash of Clans entro la fine dell'anno.

: come parte della Snapdragon Mobile Challenge Stagione 1, i concorrenti di NA e EUR/MENA potranno sfidarsi sia per il titolo della Snapdragon Pro Series che per un ambito "Biglietto d'oro", consentendo loro di avanzare al campionato mondiale di Clash of Clans entro la fine dell'anno. Free Fire : i giocatori del famoso gioco battle royale mobile della regione AP hanno la possibilità di mostrare le proprie abilità nella Snapdragon Mobile Challenge.

: i giocatori del famoso gioco battle royale mobile della regione AP hanno la possibilità di mostrare le proprie abilità nella Snapdragon Mobile Challenge. League of Legends: Wild Rift : l'esperienza mobile del famoso MOBA 5v5 farà la sua comparsa in AP quando i migliori giocatori della regione entreranno in scena durante la Snapdragon Mobile Challenge.

: l'esperienza mobile del famoso MOBA 5v5 farà la sua comparsa in AP quando i migliori giocatori della regione entreranno in scena durante la Snapdragon Mobile Challenge. PUBG Mobile : ESL Gaming sta collaborando con l'importante titolo battle royale per portare il PUBG Mobile Club Open allo Snapdragon Mobile Open per le regioni NA ed EUR, MENA e Africa, fornendo agli aspiranti giocatori un percorso verso il livello successivo nell'ecosistema.

: ESL Gaming sta collaborando con l'importante titolo battle royale per portare il PUBG Mobile Club Open allo Snapdragon Mobile Open per le regioni NA ed EUR, MENA e Africa, fornendo agli aspiranti giocatori un percorso verso il livello successivo nell'ecosistema. Clash Royale : come per Clash of Clans, i giocatori di NA e EUR/MENA si sfideranno sia per una quota del montepremi, sia per un "Biglietto d'oro" per la regione EUR/MENA che porterà i giocatori al livello successivo della competizione

: come per Clash of Clans, i giocatori di NA e EUR/MENA si sfideranno sia per una quota del montepremi, sia per un "Biglietto d'oro" per la regione EUR/MENA che porterà i giocatori al livello successivo della competizione Asphalt 9: Legends : l'ultimo del franchise di corse arcade farà parte dello Snapdragon Mobile Open in NA e EUR/MENA.

: l'ultimo del franchise di corse arcade farà parte dello Snapdragon Mobile Open in NA e EUR/MENA. Legends of Runeterra: il gioco di carte collezionabili porterà abilità strategiche senza precedenti allo Snapdragon Mobile Open nella regione AP.

Gli eventi finali della Snapdragon Mobile Challenge nelle regioni NA, EUR/MENA e AP e l'evento Snapdragon Mobile Masters dovrebbero avvenire dal vivo e di persona sia per i fan, sia per i concorrenti per sperimentare un livello senza precedenti di competizione. I giocatori gareggeranno utilizzando dispositivi basati su piattaforme mobili Snapdragon e dotati di funzionalità Snapdragon Elite Gaming, garantendo un'ottimizzazione del gioco avanzata, una grafica dinamica e prestazioni di alto livello.

Kevin Rosenblatt, General Manager per ESL Gaming Mobile, ha affermato: "La Snapdragon Pro Series offre ai giocatori in più regioni, a tutti i livelli, la possibilità di diventare un campione e competere per una quota di oltre 2 milioni di Dollari di premi in denaro. L'ecosistema mobile che stiamo costruendo con Snapdragon Elite Gaming si estenderà su più generi, con titoli rilevanti nelle regioni principali: Nord America (NA), Europa (EUR), Medio Oriente e Nord Africa (MENA), Cina, Asia-Pacifico (AP) e India".