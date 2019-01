Qualcosa di 'fantastico' in arrivo in Marvel's Spider-Man: sorpresa a tema Fantastici 4?

Poco tempo fa, vi avevamo riferito di uno strano cambiamento nell'account Twitter ufficiale di Marvel Games. Quest'ultima aveva infatti modificato il proprio Logo sulla piattaforma social, sostituendo la A di gAmes con un numero 4. questo aveva fatto emergere alcuni rumor in merito a qualche novità in arrivo.

Ebbene, sembra che ci sia una piccola sorpresa in arrivo per Marvel's Spider-Man. Nella serata di martedì 8 gennaio, al termine di un livestreaming dedicato ai Fantastici 4, l'Account Twitter di Marvel Games ha pubblicato un interessante cinguettio, che vi riportiamo, come di consueto, in calce a questa news. Di seguito il testo tradotto: "E per l'annuncio finale del nostro #FantasticFourWeek livestream...qualcosa di "fantastico" è in arrivo in Marvel's Spider-Man! Qualche ipotesi? #SpiderManPS4 @Insomniacgames @PlayStation".

Non si è fatta attendere la replica di Insomniac Games, Software House creatrice di Marvel's Spider-Man, che, tramite il proprio account Twitter ufficiale, ha condiviso il cinguettio di Marvel Games. Come potete nuovamente verificare in calce alla notizia, Insomniac non ha fornito parole di commento, ma il contenuto del Tweet alimenta sicuramente l'ipotesi di una sopresa in arrivo nel Titolo.

Ad ora, purtroppo, non sono disponibili ulteriori informazioni in merito. Su questa novità "fantastica" è dunque possibile fare solamente delle ipotesi. Voi cosa ne pensate, avete qualche idea in merito? C'è qualcosa di particolare a tema Fantastici 4 che vorreste vedere in Marvel's Spider-Man?