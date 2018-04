Qualcuno è riuscito a ricostruite il Titanic in Halo 5

Halo 5: Guardians è uscito ormai più di un anno fa, ma la community che sta dietro al titolo è molto coesa e soprattutto molto attiva nel creare nuovi contenuti per il gioco. Ne è la prova la nuova mappa dell'utente C0naN 0007, che porta all'interno del gioco una versione in scala del Titanic. Si, avete capito bene!

Questa mappa, o per meglio dire il Titanic, è stato creato per puro scopo estetico e non è assolutamente pensata ospitare qualche match; è evidente infatti la mancanza di un qualsiasi tipo di bilanciamento negli spazi offerti. Nonostante questo però è ricca di dettagli ed è stata creata rispettando le proporzioni degli Spartan.

La mappa ha attirato l'attenzione degli sviluppatori del gioco, 343 Industries, che l'hanno inserita in uno dei loro post settimanali in cui sponsorizzano i nuovi contenuti per il titolo. Per darci un'occhiata più da vicino vi basterà seguire l'utente C0naN 0007 su Halo 5, e selezionare la mappa dalla loro lista delle creazioni.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? Siete in hype per il prossimo capitolo della saga di Halo? Sapevate che 343 Industries ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro nel quale cerca sviluppatori per far girare i futuri episodi del franchise a 4K ed a 60fps?