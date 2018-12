Qualcuno sapeva di Far Cry: New Dawn prima ancora del lancio di Far Cry 5

A quanto pare, prima ancora che Far Cry 5 venisse lanciato da Ubisoft lo scorso mese di marzo, qualcuno già era venuto a conoscenza con Far Cry: New Dawn, il seguito indipendente della serie sparatutto in prima persona open world.

Durante un podcast in compagnia di Geoff Keighley, lo showrunner dei Game Awards, Jason Schreirer di Kotaku ha svelato di aver tenuto segreto per tutto questo tempo il progetto di Ubisoft, pur essendo venuto a sapere in netto anticipo che il titolo era già ampiamente in via di sviluppo.

"A dire la verità, qualcuno mi ha parlato del gioco prima ancora che uscisse Far Cry 5", le dichiarazioni di Schreirer. "Ho sentito tempo fa che sarebbe stato ai Game Awards, e sono rimasto sorpreso quando Ubisoft l'ha mostrato con il teaser su Twitter. Pensavo che sarebbe stata una bella sorpresa, non ho voluto fare spoiler né altro".

Ricordiamo ai lettori che Far Cry: New Dawn sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 febbraio 2019 al prezzo di 44,99 euro. Un video gameplay mostrato di recente ha mostrato la Lousiana, una delle nuove location che visiteremo nel corso dell'avventura post-apocalittica. Se interessati ad approfondire ulteriormente il titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.