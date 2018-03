Quali personalità dell'industria videoludica parteciperanno all'incontro con Donald Trump?

Come sappiamo, Donald Trump si incontrerà oggi con i vertici dell'(Entertainment Software Association) e con vari rappresentati dell'industria videoludica, i cui nomi sono stati svelati dal Washington Post.

Tra i partecipanti all'incontro per discutere di videogiochi violenti e sistema di rating troviamo il CEO di ZeniMax (società proprietaria di Bethesda) Robert Altmance, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two (publisher dei giochi Rockstar Games, tra cui GTA) e Micheal Gallagher, presidente dell'Entertainment Software Association.

Da segnalare come Robert Trump, fratello del presidente, faccia parte del consiglio di amministrazione di Zenimax Corporation, ma non sarà presente al meeting. Confermata invece la partecipazione di Vicky Hartzler del partito repubblicano e di Brent Bozell, fondatore del Parent Television Council, ente nazionale che si occupa di supervisionare i contenuti trasmessi in TV.

Nelle scorse ore anche l'IGDA si è scagliata contro Trump con l'obiettivo di difendere il lavoro dei creativi che lavorano nell'industria dei videogiochi. Vi aggiorneremo sugli esiti dell'incontro.