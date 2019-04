Al via le qualificazioni italiane dell'European Smash Ball Team Cup: ecco dove seguirle

A Milano, presso Video Games Party in viale Monte Nero 78, si stanno svolgendo le qualificazioni italiane della European Smash Ball Cup 2019. La squadra vincente avrà la possibilità di competere per partecipare alla finale europea dal vivo, la cui data e località saranno annunciate in seguito.

Le squadre formate da tre membri si stanno sfidando al meglio delle 3 e delle 5 Stock senza oggetti – ad eccezione della potente Smash Ball, che può arrivare in qualsiasi momento per suggellare una vittoria eclatante o dare agli sfavoriti la possibilità di rovesciare le carte in tavola e strappare una vittoria. Le sfide tipo consistono in Incontro normale 2v2, Mischia totale e Smash di gruppo 3v3.

Potete seguire gli agguerriti match, in corso di svolgimento mentre vi scriviamo, sintonizzandovi sul canale Twitch di Nintendo Italia. La competizione a livello europeo si preannuncia davvero agguerrita, visto che sono centinaia i tornei già organizzati di Super Smash Bros. Ultimate in tutta Europa!