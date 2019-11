La qualità dei giochi in 4K su Google Stadia non è sempre al top, la community si lamenta

Polemiche su Google Stadia, diversi giocatori stanno puntando il dito sulla casa di Mountain View accusando la compagnia di aver mentito nella campagne di marketing e durante la presentazioni, quando affermò che "Stadia offrirà sempre la miglior versione dei giochi in commercio", le cose però non sembrano stare esattamente così.

Pixelbuster su Twitter cita il caso di Red Dead Redemption 2, su Stadia il gioco Rockstar gira a 1440p/30 fps upscalato in 4K tramite Chromecast Ultra, la qualità dell'immagine però è inferiore rispetto alla versione per Xbox One X. Stessa situazione per Destiny 2 The Collection, che renderizza in 4K partendo da una risoluzione base di 1080p, presentando però una qualità leggermente inferiore rispetto allo stesso gioco su PlayStation 4 PRO e Xbox One X, come evidenziato anche da Digital Foundry.

Molti non hanno preso bene questa situazione ed hanno iniziato a lamentarsi pubblicamente sui profili della piattaforma, sui principali social network e sui forum, ripubblicando le dichiarazioni di Phil Harrison risalenti ai tempi della prima presentazione pubblica, quando si parlava di un un sistema che avrebbe dovuto far girare i giochi in 4K nel miglior modo possibile e senza limitazioni.

Attualmente questa situazione non si verifica ma le cose cambieranno sicuramente nel corso del tempo, Google Stadia è un progetto in continua evoluzione e Big G sta lavorando per risolvere le problematiche e aggiungere le funzionalità mancanti al lancio.