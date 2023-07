Ma quandi Crash Bandicoot, Spyro e Diablo continueranno a uscire su PlayStation o no?

Sta facendo molto discutere l'accordo firmato da Sony con Microsoft per mantenere Call of Duty su PlayStation, questo ha una validità di dieci anni (fino al 2033 dunque) e non include alcun altro gioco sviluppato o pubblicato da Activision Blizzard King.

Come specificato da Microsoft tutte le altre IP Activision sono escluse dall'accordo con PlayStation e dunque la casa di Redmond non ha alcun obbligo contrattuale riguardo franchise come Crash Bandicoot, Spyro, Diablo, Warcraft, StarCraft e Tony Hawk's, solamente per citarne alcuni.

Per queste proprietà intellettuali, come detto, non c'è alcun obbligo da parte di Microsoft per la pubblicazione su PlayStation mentre tutti i giochi di Call of Duty dovranno arrivare necessariamente anche sulle piattaforme Sony almeno fino al 2033, con possibilità di rinegoziare l'accordo.

E' difficile dunque capire cosa accadrà, Microsoft potrebbe decidere "caso per caso" pubblicando magari (a titolo di esempio) il nuovo gioco di Spyro solo su Xbox, PC e Switch e Diablo V anche su PlayStation. Di fatto tutti i franchise di Activision Blizzard King sembrano essere "svincolati" da accordi di esclusività e la compagnia sceglierà le piattaforme di destinazione in maniera autonoma, così come accade con i giochi di Bethesda ora che gli accordi con PlayStation legati a Deathloop e Ghostwire Tokyo sono espirati.

Secondo voi come andranno le cose nei prossimi anni? Giochi come Crash Bandicoot, Diablo e Spyro continueranno a uscire anche su PS5 oppure no?