Quando 50 Cent si diede ai videogiochi: ricordiamo Bulletproof e Blood on the Sand

Oggi è diventata una consuetudine vedere coinvolte grandi star del cinema e non solo in progetti videoludici (si pensi ad esempio agli attori famosi confermati per Death Stranding 2), ma anche in passato non era raro vedere nomi noti coinvolti in un gioco. 50 Cent è uno di questi, e lo è stato in due diverse occasioni.

Il noto rapper ed attore è stato protagonista di due videogiochi che portano proprio il suo nome: 50 Cent Bulletproof e 50 Cent Blood on the Sand, entrambi un frenetico concentrato di azione, adrenalina e sparatorie condite con le immancabili musiche dell'artista in sottofondo. Senza grossa sorpresa, però, nessuna di queste opere è riuscita ad imporsi come un prodotto imperdibile, non ottenendo grossi consensi da parte di critica e pubblico.

Il primo di questi giochi, 50 Cent Bulletproof, venne pubblicato nel novembre del 2005 su PS2 e Xbox da Vivendi Universal Games, per poi sbarcare anche su PSP un anno dopo. Dopo essere sopravvissuto a un attentato alla sua vita (richiamo ad eventi reali che coinvolsero il cantante nel 2000, quando venne ferito con 9 colpi di pistola da un assalitore), 50 Cent rientra nella scena criminale di New York con lo scopo di scoprire chi ha tentato di ucciderlo. Ha dunque inizio un'avventura fatta di azione senza sosta e che vede coinvolti anche altri nomi iconici della scena rap e hip-hop degli anni 2000, tutti membri della G-Unit di 50 Cent: Llyod Banks, Tony Yayo e Young Buck. E come se non bastasse, anche nomi di primo piano come Eminem e Dr. Dre vennero coinvolti nel progetto attraverso ruoli minori. Nonostante il ricchissimo cast, però, 50 Cent Bulletproof si rivelò un flop: complici problemi tecnici ed un gameplay ripetitivo afflitto da controlli ed inquadrature poco precise, il titolo Vivendi venne accolto in maniera negativa dalla stampa dell'epoca finendo ben presto nel dimenticatoio.

Andò invece meglio con il successivo 50 Cent Blood on the Sand, questa volta prodotto da THQ ed arrivato nel corso del 2009 su PS3 e Xbox 360. Nella sua seconda avventura videoludica, il celebre rapper e la sua G-Unit devono recuperare un teschio tempestato di diamanti, ricompensa per il loro concerto tenuto in Medio Oriente ma subito rubato da un gruppo paramilitare guidato dal terrorista Said Kamal. Rispetto al predecessore, Blood on the Sand ha una natura arcade notevolmente più marcata e un'azione più veloce e dinamica che ricalca l'impostazione dei TPS più in voga in quegli anni. E pur senza avere alcuna particolare ambizione, il nuovo gioco si rivela molto più curato e convincente, ottenendo valutazioni discrete da parte della critica internazionale. Anche i giocatori apprezzeranno quanto prodotto da THQ, con Blood on the Sand che diventa a suo modo un piccolo cult tra gli appassionati.

Blood on the Sand resta in ogni caso l'ultimo excursus di 50 Cent come protagonista di un videogioco. C'è in realtà una terza ed ultima comparsa dell'attore e rapper, risalente sempre al 2009: ha infatti prestato la propria voce a un NAVY Seal dell'originale Call of Duty Modern Warfare 2. Da quel momento Curtis Jackson, vero nome dell'artista, non verrà più coinvolto in altri progetti videoludici.

