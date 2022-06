Dove e quando è ambientato il DLC di Resident Evil Village?

Nel corso del recente Capcom Showcase 2022, tenutosi in occasione della Summer Games Fest il 14 giugno scorso, tra i tanti annunci è stato anche finalmente mostrato il primo DLC narrativo per Resident Evil Village, il cui titolo sarà Shadows of Rose.

Questo contenuto aggiuntivo scaricabile, come suggerisce il nome, permetterà al giocatore di indossare i panni di una ragazza di nome Rose, la quale si rivelerà essere nientemeno che la figlia ormai cresciuta di Ethan Winters - protagonista del gioco originale - all'interno di un'avventura della durata di alcune ore da vivere in terza persona, opzione per la visuale che verrà introdotta tramite patch anche all'interno del gioco principale per la gioia di molti appassionati della serie.

Grazie alle informazioni rilasciate dalla stessa Capcom durante lo showcase, al momento attuale sappiamo con certezza che il DLC Shadows of Rose sarà ambientato ben sedici anni dopo gli eventi narrati durante Resident Evil Village, e che riporterà il giocatore all'interno delle stesse spettrali ambientazioni offerte dal Castello Dimitrescu e dintorni nel gioco principale.

Il DLC Shadows of Rose uscirà il prossimo 28 ottobre su PC, Google Stadia e console Playstation e Xbox. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra video anteprima di Shadows of Rose.