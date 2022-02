Quando e dove è ambientato Dying Light 2 di Techland?

Dopo alcuni rinvii, il sequel del primo Dying Light è finalmente pronto per il debutto definitivo sul mercato, che avverrà ufficialmente il prossimo 4 febbraio - anche se il day one di Dying Light 2 è già stato rotto da alcuni rivenditori e sono quindi già finite in rete le prime ore di gioco.

Prima di proseguire vi ricordiamo che il contenuto dei prossimi paragrafi potrebbe costituire spoiler sulla trama principale di Dying Light e Dying Light 2. Nel caso in cui non voleste rischiare di rovinarvi l'esperienza di gioco, quindi, vi consigliamo di non procedere oltre con la lettura.

Nel corso degli ultimi mesi il team di sviluppo ha condiviso con il pubblico una serie di dettagli riguardo l'ambientazione e il gameplay del gioco, pur mantenendo totale riserbo sulla maggior parte delle informazioni. Dopo aver messo mano sul gioco e aver pubblicato la nostra recensione di Dying Light 2, abbiamo finalmente gli elementi per rispondere a due delle principali domande riguardanti l'ambientazione del titolo rimaste fino a qui ancora senza una risposta precisa, ovvero dove e quando è ambientato Dying Light 2.

Le vicende del secondo capitolo della fortunata saga sviluppata da Techland riprendono il background narrativo creato con il primo Dying Light, espandendolo e modificando il setting delle vicende. La storia principale di Dying Light 2 è infatti ambientata circa 20 anni dopo i fatti raccontati all'interno del primo capitolo, mentre a fare da sfondo alle vicende è un'altra città fittizia chiamata Villedor, una delle ultime roccaforti rimaste in mano all'umanità. Come fatto con Harran per il primo Dying Light, il sequel propone quindi un'ambientazione verosimile ma non completamente realistica, con una città questa volta molto più ricca di attività e possibilità di sfruttare la verticalità degli ambienti grazie alla presenza di molti palazzi e grattacieli.

Nel contesto descritto rientra anche la nuova meccanica delle Fazioni di Dying Light 2, che permetterà ai giocatori di modificare l'aspetto della città di Villedor completando determinate missioni principali e secondarie in favore dell'una o dell'altra Fazione.