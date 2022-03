Quando è ambientato Hogwarts Legacy? In che epoca

Lo State of Play del 17 marzo ci ha finalmente dato un assaggio concreto di Hogwarts Legacy, l'attesissimo Action/RPG single player ambientato nell'universo di Harry Potter e in sviluppo presso gli studi di Avalanche Software, con finestra di lancio fissata per la fine del 2022.

Tra incantesimi, lezioni ed atmosfere magiche, sappiano in quale epoca è ambientato Hogwarts Legacy? La risposta ce la danno gli autori stessi, specificando che l'avventura si svolge nel 1800, dunque secoli prima delle vicende vissute dal famoso maghetto protagonista dei libri di J.K. Rowling e della relativa saga cinematografica. Epoca storica a parte, comunque, la sostanza non cambia, dato che i giocatori potranno vivere la piena essenza della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts come vista nei film e nelle opere cartacee.

Gli utenti potranno creare il proprio maghetto da zero tramite un sofisticato editor e, una volta inseriti all'interno di una Casa tra Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde, inizieranno il loro primo anno all'interno dell'iconico istituto, frequentando le lezioni, facendo amicizia con gli altri studenti e imparando le tecniche magiche indispensabili per difendersi dai nemici o per risolvere enigmi ambientali.

Confermato inoltre che Hogwarts Legacy non avrà microtransazioni e multiplayer online, rivelandosi quindi un'esperienza completamente pensata per il single player. Oltre che su PC e console PlayStation e Xbox, inoltre, Hogwarts Legacy uscirà anche su Nintendo Switch, sempre alla fine dell'anno.