Quando è ambientato Red Dead Redemption 2, l'open world di Rockstar Games?

Il capolavoro Rockstar prende vita e ci trasporta all'interno del mondo dei cowboy, mettendoci nei panni del bandito Arthur Morgan in fuga, con i suoi compagni, dalla legge del far west. Ma in che anno è ambientato esattamente, e dove?

Le vicende del famoso open world firmato Rockstar Games si svolgono nel lontano 1899, cioè undici anni prima del precedente capitolo della serie che aveva come protagonista John Marston, un membro della banda di Arthur (presente infatti in molte scene del gioco).

Il gioco svolge dunque un ruolo di prequel ed è stato rilasciato nel 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, per approdare l'anno successivo anche su PC. Grazie a un comparto tecnico di altissima qualità è in grado di restituire un'esperienza visiva e sonora talmente immersiva da risultare fotorealistica, tanto che un'immagine di RDR2 è stata scambiata per una vera fotografia!

Non soltanto la grafica estremamente curata, ma anche le meccaniche di gioco, volutamente ponderate e "simulative", nonché l'ottimo lavoro di doppiaggio e motion-capture fatto sui personaggi, contribuiscono a rendere piacevoli tutte le ore passate in compagnia della banda di Dutch Van der Linde.

Il gruppo di criminali viaggia spesso per sfuggire ai rappresentanti della legge, gli agenti della Pinkerton: i luoghi in cui è ambientato Red Dead Redemption 2 sono frutto di finzione (non è mai esistito il New Hanover) ma fortemente ispirati alla parte sud-est degli Stati Uniti, un'area compresa più o meno tra il Texas e il Golfo del Messico. Qui, tra verdi praterie, polverose città e montagne innevate, tramonta l'era dei cowboy e il mito del selvaggio west, tramortito e poi sepolto dagli ingranaggi del progresso e dai binari della nuova ferrovia.

Se ancora non avete provato questo capolavoro e volete farvi un'idea migliore, vi rimandiamo alla nostra recensione di Red Dead Redemption 2.