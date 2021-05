Quando è ambientato Star Wars Jedi Fallen Order?

Non sapete come festeggiare lo Star Wars Day? Giocare a Star Wars Jedi Fallen Order è secondo noi uno dei migliori modi per celebrare la giornata dedicata ad uno dei franchise più influenti dell'ultimo mezzo secolo.

L'action adventure di Respawn Entertainment è senza mezzi termini uno dei migliori giochi di Guerre Stellari di sempre, specialmente in ambito single player, dove è davvero difficile riuscire a trovare di meglio. Se vi è venuta voglia di cominciarlo, allora è giusto che sappiate in quale epoca dell'estesa timeline di Star Wars collocarlo.

Quando è ambientato Star Ward Jedi Fallen Oder? Nella maniera più semplice possibile, possiamo dire che l'avventura si svolge dopo gli eventi narrati in Episodio III: La Vendetta dei Sith e prima di Rogue One: A Star Wars Story. Ai più esperti, diciamo invece che Star Wars Jedi Fallen Order è ambientato nel 14 BBY, ossia circa cinque anni dopo il termine delle Guerre dei Cloni e l'Epurazione, e quattordici anni prima della Battaglia di Yavin di Episodio IV: Una Nuova Speranza, che funge da punto di riferimento per l'intera cronologia di Guerre Stellari.

Il protagonista di Star Wars Jedi Fallen Order è l'ex Padawan Cal Kestis, che dopo essere scampato miracolosamente all'Epurazione operata dall'Impero, si è rifugiato sul pianeta Bracca, dove lavora come rottamatore smontando navi che hanno combattuto le Guerre dei Cloni, cercando di nascondere le sue abilità nella Forza. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order