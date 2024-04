Quando è ambientato Star Wars Outlaws? È legato ai film di Guerre Stellari?

Con ancora negli occhi le splendide scene dello Story Trailer di Star Wars Outlaws, rimaniamo idealmente nell'universo sci-fi di Guerre Stellari per approfondire un tema che sta tenendo banco sui forum più frequentati dai fan: in quale fase della cronologia ufficiale di Star Wars si colloca la storia di Outlaws?

Il nuovo kolossal open world di Ubisoft Massive che vedrà la luce dei negozi il prossimo 30 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S andrà infatti a riallacciarsi agli eventi più importanti e rappresentativi della cronistoria 'ufficiale' di Guerre Stellari.

Il canovaccio narrativo steso dalla sussidiaria svedese di Ubisoft farà quindi leva sulla smisurata passione degli amanti di Star Wars per estendere il perimetro della storia vissuta dai protagonisti e dalle fazioni più iconiche della Galassia lontana lontana ideata da George Lucas.

Il pericoloso viaggio che dovremo intraprendere indossando i panni della fuorilegge Kay Vess ci porterà a visitare pianeti noti e mondi del tutto inediti dell'universo di Star Wars, sullo sfondo di una storia che vedrà la partecipazione di PNG originali e di personaggi noti della serie cinematografica. Già, perché Star Wars Outlaws non si limiterà a gravitare attorno agli eventi narrati su grande e piccolo schermo ma proverà a evolverne la narrativa per condurla in nuove direzioni. Senza entrare nel merito delle missioni da completare per non mostrare il fianco a spoiler di alcun genere, i ragazzi di Massive Entertainment hanno comunque precisato che la storia di Star Wars Outlaws si svolgerà a cavallo tra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi.

Le peripezie di Kay andranno perciò a collocarsi cronologicamente in una delle fasi più tumultuose della Galassia lontana lontana, un contesto sociopolitico dilaniato dalla contrapposizione tra le forze dell'Impero Galattico e della Ribellione sullo sfondo delle attività portate avanti da Palpatine e Darth Vader.

Già che ci siamo, vi invitiamo ad approfondire ulteriormente i temi trattati dallo Story Trailer leggendo il nostro speciale a firma di Gabriele Laurino sulla lore di Star Wars Outlaws spiegata bene tra ambientazioni e sindacati.

