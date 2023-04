Quando annunciano i giochi Game Pass di fine aprile e inizio maggio?

Vi state godendo i giochi di inizio aprile per Xbox Game Pass? L'ultimo aggiornamento del servizio di Microsoft non si è rivelato corposo come quelli dei bei tempi andati, ma è impossibile rimanere delusi dinanzi a titoli di alto profilo come Ghostwire Tokyo e Minecraft Legends. Come se non bastasse, mancano pochissimi giorni all'arrivo di nuovi giochi!

Tra non molti giorni, seguendo una tabella di marcia ormai consolidata, Microsoft presenterà una nuova ondata di giochi per Xbox Game Pass. A meno di grossi stravolgimenti, l'annuncio della line-up della seconda metà del mese avverrà nella giornata di martedì 18 aprile, ci sono inoltre buone probabilità di trovare nella lista anche qualche titolo in arrivo agli inizi di maggio, un altro motivo per attendere con ansia l'annuncio.

Game Pass | I giochi già confermati per la seconda metà di aprile (e oltre)

In attesa di scoprire l'elenco completo, possiamo fornirvi già qualche anticipazione. Questi sono i titoli che hanno già confermato il loro arrivo nel catalogo di Game Pass nelle prossime settimane.

Coffee Talk 2: Hibiscus & Butterfly - 20 aprile

Homestead Arcana - 21 aprile

Cassette Beasts (PC) - 26 aprile

The Last Case of Benedict Fox -27 aprile

Redfall - 2 maggio

Ravenlok - 4 maggio

La line-up ufficiale sarà sicuramente ancor più corposa, dunque tornate su queste pagine martedì prossimo per scoprire cosa vi aspetta. Intanto continuate a godervi i giochi arrivati ad inizio aprile e dite addio a questi 7 titoli: Life is Strange True Colors, Moonglow Bay, The Dungeon of Naheulbeuk, The Long Dark, The Riftbreaker, Panzer Corps II (PC) e Rainbow Six Extraction lasciano il catalogo di Xbox e PC Game Pass oggi 15 aprile.