Quando annunciano i giochi gratis PlayStation Plus Essentials di aprile 2023?

Sony ha da poco reso disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essentials di marzo 2023 e siamo in attesa dell'arrivo dei giochi per gli abbonati Extra e Premium. Ma è già tempo di guardare oltre per capire quando verranno annunciati i giochi PS Plus gratis di aprile 2023 per PS4 e PS5.

L'attesa non è lunghissima, come di consueto l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di aprile 2023 è previsto per l'ultimo mercoledì del mese, questo vuol dire che dovremo attendere fino al 29 marzo alle 17:30 per conoscere i giochi gratis di aprile per gli abbonati PS Plus Essentials.

Questa data è soggetta a modifiche e potrebbe cambiare a causa di esigenze di calendario e/o altre motivazioni interne a Sony, come accaduto più volte negli anni. I nuovi giochi gratis PlayStation Plus saranno poi disponibili da martedì 4 aprile 2023 e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di maggio.

A marzo, gli abbonati Essentials possono scaricare gratis Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein mentre gli abbonati Extra e Premium avranno accesso anche a Tchia per PS4 e PS5, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5, Ghostwire Tokyo per PS5, Immortals Fenyx Rising per PS4 e PS5 e Rainbow Six Extraction per PS4 e PS5.