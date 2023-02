Quando annunciano i giochi gratis PlayStation Plus Essentials di marzo 2023?

Febbraio è il mese "breve" per eccellenza e dunque ci avviciniamo a grandi passi verso l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essentials di marzo 2023 per PS4 e PS5. Ma quando verranno annunciati ufficialmente? Ecco la data da segnare sul calendario.

In realtà, proprio a causa di esigenze di calendario, l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis non avverrà a febbraio bensì a marzo e per la precisione mercoledì 1 marzo alle 17:30, seguendo un modus operandi ormai collaudato da anni, a meno di eventuali rinvii improvvisi e/o imprevisti.



I giochi PlayStation Plus Essentials di marzo 2023 saranno disponibili per il download da martedì 7 marzo, i giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2023 restano infatti scaricabili fino a lunedì 6 marzo compreso.



Al momento non ci sono ancora rumor o leak ma nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus di marzo 2023 gratis abbiamo citato titoli come The Pathless, Empire of Sin e Spyro Reignited Trilogy, anche se ribadiamo come si tratti solamente di speculazioni e sensazioni, nulla di certo quindi.



Secondo alcuni rumor, su PlayStation Plus Premium è in arrivo Syphon Filter Dark Mirror, con tanto di supporto per i Trofei. Lo vedremo a febbraio oppure arriverà a marzo, o magari ancora più avanti? Lo scopriremo nelle prossime settimane.