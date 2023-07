Quando annunciano i giochi PlayStation Plus di agosto 2023? Data e ora

I giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023 sono già disponibili per il download, ma quando annunciano i giochi PlayStation Plus di agosto 2023? Ecco la data e l'orario da segnare sul calendario per essere sicuri di non perdersi l'annuncio di Sony.

Per l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di agosto per PS4 e PS5 dovremo attendere il 26 luglio alle 17:30 (ora italiana), a meno di cambi di programma e/o imprevisti che potrebbero costringere Sony ad anticipare o posticipare il reveal dei nuovi giochi PS Plus Essential. Questi saranno poi disponibili per il download da martedì 2 agosto e fino al primo lunedì di settembre resteranno a disposizione degli abbonati su PlayStation Store.



Discorso diverso per quanto riguarda invece i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2023, questi verranno annunciati mercoledì 9 agosto e saranno poi disponibili dal 15 agosto per tutti gli iscritti ai due tier superiori. E' ancora presto per leak o anticipazioni ma chissà che nel corso delle prossime settimana non possano esserci sorprese in tal senso.



A breve Sony annuncerà anche i giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di luglio 2023, la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 12 luglio, sempre alle 17:30 ora italiana.