Quando annunciano i giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023?

Sono usciti da poco i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2023 ma è già tempo di guardare oltre, verso i giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023: quando verranno annunciati i nuovo giochi PlayStation Plus?

La data da segnare sul calendario per l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023 è quella del 31 maggio, alle 17:30 ora italiana. L'ultimo mercoledì del mese è il giorno scelto da Sony per l'annuncio dei giochi PS Plus Essential, a meno che il tanto rumoreggiato PlayStation Showcase di fine maggio o inizio giugno non finisca per rompere le uova nel paniere, anticipando o ritardando di qualche giorno il reveal.



In attesa che Sony vuoti il sacco, ecco le nostre previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus Essential di giugno 2023, noi abbiamo ipotizzato l'arrivo di Far Cry 6 di Ubisoft, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker di WB Games e magari Little Nightmares 2 di Bandai Namco... e perché non l'irrivirente Tiny Tina's Wonderlands di Gearbox?



Ne sapremo di più alla fine di maggio, ricordatevi la data: mercoledì 31 maggio all 17:30 ora italiana, nel frattempo potete scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2023 disponibili per il download su PS4 e PS5 fino al prossimo 5 giugno.