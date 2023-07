Quando annunciano i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto?

Anche il mese di agosto 2023 porterà con sé una ricca infornata di nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium. Se siete curiosi di sapere quando verranno annunciati e quando verranno messi a disposizione degli abbonati, siete giunti nel posto giusto.

Quando annunciano e quando escono i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto?

I nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium vengono svelati sempre il secondo mercoledì del mese, ciò significa che i titoli destinati ad arrivare ad agosto verranno presentati nella giornata di mercoledì 9 agosto, come sempre intorno alle cinque e mezza del pomeriggio. Per giocarli dovrete tuttavia attendere qualche giorno in più, visto che saranno effettivamente messi a disposizione per gli abbonati martedì 15 agosto.

A questo giro possiamo fornirvi una piccola anticipazione, dal momento che Sony ha già confermato l'aggiunta di Dreams al catalogo di PlayStation Plus Extra, prevista appunto per il 15 agosto. Il titolo di Media Molecule ha letteralmente fatto en plein, dal momento che ad agosto entrerà a far parte anche della selezione di PlayStation Plus Essential. Per l'occasione, Dreams - che ricordiamo essere un potente tool per lo sviluppo dei videogiochi - offrirà al suo interno anche un nuovo gioco originale di Media Molecule intitolato Tren, descritto come una nostalgica avventura sulla crescita personale con protagonista un treno giocattolo.

Gli appuntamenti di agosto per gli abbonati a PlayStation Plus

Facciamo un breve recap dei prossimi appuntamenti per gli abbonati a PlayStation Plus, dal momento che anche agosto sarà un mese piuttosto fitto:

Martedì 1 agosto : uscita dei nuovi giochi Essential di agosto, ossia Dreams, PGA Tour 2K23 e Death's Door;

: uscita dei nuovi giochi Essential di agosto, ossia Dreams, PGA Tour 2K23 e Death's Door; Mercoledì 9 agosto : annuncio dei nuovi giochi Extra e Premium di agosto, tra i quali è compreso Dreams;

: annuncio dei nuovi giochi Extra e Premium di agosto, tra i quali è compreso Dreams; Martedì 15 agosto : uscita dei nuovi giochi Extra e Premium di agosto;

: uscita dei nuovi giochi Extra e Premium di agosto; Mercoledì 30 agosto: annuncio dei nuovi giochi Essential di settembre.

Tutto chiaro? Aprite il calendario e segnate tutti gli appuntamenti, così non vi farete trovare impreparati!