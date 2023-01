Quando annunciano i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio?

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2023 sono disponibili da pochissimi giorni, ma sappiamo che non ne avete mai abbastanza. Se siete curiosi di scoprire quando arriverà la prossima infornata di titoli, allora siete nel posto giusto.

Al momento il calendario degli annunci per PlayStation Plus del mese di febbraio 2023 appare un'incognita. Solitamente, Sony presenta i giochi mensili gratis per Essential l'ultimo mercoledì del mese per poi metterli a disposizione il primo martedì del mese successivo, tuttavia a questo giro mercoledì 25 gennaio sarà seguito da martedì 31 gennaio, e dubitiamo che la casa giapponese voglia lanciare i nuovi giochi di febbraio nell'ultimo giorno del mese precedente. Ci aspettiamo dunque l'annuncio dei nuovi giochi mensili per PlayStation Plus Essential nella giornata di mercoledì primo febbraio, con l'effettiva messa a disposizione martedì 7 febbraio.

Alla luce di ciò, pronostichiamo l'annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium per mercoledì 15 febbraio, seguito dal lancio nel catalogo durante la giornata di martedì 21 febbraio. Il calendario degli annunci per il prossimo mese potrebbe dunque essere il seguente:

Mercoledì 1° febbraio: annuncio dei nuovi giochi mensili gratis per PlayStation Plus Essential

Martedì 7 febbraio: lancio dei nuovi giochi mensili gratis per PlayStation Plus Essential

Mercoledì 15 febbraio: annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium

Martedì 21 febbraio: lancio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium

In attesa di scoprire come si muoverà Sony (non dovremo attendere troppi giorni per scoprirlo), vi ricordiamo che nel frattempo potete tranquillamente godervi i giochi per PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2023 , tra i quali figurano Back 4 Blood,, Dragon Ball FighterZ e