Quando annunciano i giochi PlayStation Plus di maggio 2024? Essential, Extra e Premium

Ogni mese Sony rinnova i cataloghi dei differenti piani di PlayStation Plus, ovvero Essential, Extra e Premium. Ecco tutti gli appuntamenti che dovete ricordare per maggio 2024: tirate fuori l'agenda e prendete nota!

Quando annunciano i giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2024?

I nuovi giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2024 verranno annunciati mercoledì 1° maggio. La lista, presumibilmente composta da tre giochi (anche se Sony di tanto in tanto ne molla anche un quarto) apparirà come al solito intorno alle ore 17:30 sulle sulle colonne del Blog Ufficiale di PlayStation, ma sarà nostra premura riportarla prontamente anche su queste pagine.

La nuova line-up mensile verrà poi messa a disposizione per il download la settimana successiva, più precisamente nella mattinata di martedì 7 maggio. Ciò significa che lunedì 6 maggio rappresenterà l'ultima giornata utile per riscattare i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024: aggiungeteli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi, una volta riscattati potrete giocarli per sempre finché avrete una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva.

Quando saranno annunciati giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2024?

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2024 saranno annunciati nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio, anche in questo caso intorno alle ore 17:30 sulle pagine del Blog Ufficiale di PlayStation, oltre che su Everyeye.it. La nuova line-up, che comprenderà una corposa lista di titoli PS4 e PS5 per gli abbonati Extra e una selezione di classici in aggiunta per gli iscritti a Premium verranno poi messi a disposizione per il download nella mattinata di martedì 21 maggio.

Adesso che avete ricevuto tutte le informazioni necessarie, potete tornare a godervi i giochi di aprile, ben consci che a maggio vi aspetteranno tante altre ore di gioco!

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su