Quando annunciano i giochi PlayStation Plus di novembre?

Siete proprio impazienti! Non sono passate neppure due settimane dal lancio dei Giochi Mensili gratis di ottobre per PlayStation Plus che siete già venuti qui per scoprire quando verranno svelati quelli di novembre. Comprendiamo bene la vostra fame di giochi (specialmente quando offerti senza costi aggiuntivi), quindi eccovi accontentati.

Per scoprire i nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus dovrete attendere l'ultimo mercoledì di questo mese, dunque il giorno 26 ottobre. L'annuncio della nuova line-up di novembre verrà effettuato alle ore 17:30 in punto, come sempre sulle pagine del PlayStation Blog. Per il passo successivo, quello del lancio vero e proprio, dovrete invece aspettare altri sei giorni, dal momento che potrete scaricare i tre nuovi giochi a partire da martedì 1° novembre.

Nell frattempo, avete ancora tanto tempo per godervi i giochi PlayStation Plus gratis di ottobre, ossia Hot Wheels Unleashed (PS4 e PS5), Injustice 2 (PS4, retrocompatibile con PS5) e Superhot (PS4, retrocompatibile con PS5). Questi potranno essere riscattati fino a lunedì 31 ottobre, quindi assicuratevi di aggiungerli alla raccolta persona prima di quella data, altrimenti non potrete più farlo.

Se siete abbonati anche ai piani più costosi di PlayStation, fino ad allora avrete anche un'altra bella (e corposa) fonte di distrazione, dal momento che martedì 18 ottobre verrà lanciata una vagonata di giochi per Extra e Premium.