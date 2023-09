Quando annunciano i giochi PlayStation Plus di ottobre?

Abbiamo appena visto l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre, ed ora le attenzioni sono rivolte ai prossimi titoli che arriveranno ad ottobre all'interno del servizio in abbonamento targato Sony.

Quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus di ottobre 2023? Per quanto riguarda i titoli dell'abbonamento Essential e dunque disponibili per tutti gli iscritti, il reveal ufficiale avverrà mercoledì 27 settembre alle ore 17:30 italiane: in tale data scopriremo con quali giochi i fan PlayStation potranno intrattenersi a partire da martedì 3 ottobre senza alcun costo aggiuntivo. Ricordiamo intanto che i giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023 per PlayStation 5 e PS4 sono Saints Row, Black Desert Traveler Edition e Generation Zero, già regolarmente disponibili per il download dallo scorso martedì 5 settembre.

Per quanto riguarda invece i giochi degli abbonamenti Extra e Premium, per il loro annuncio ufficiale si dovrà aspettare mercoledì 11 ottobre sempre alle ore 17:30 italiane, per poi essere disponibili a partire da martedì 17 ottobre. Come di consueto si potrà poi accedere a tutti i giochi confermati sia da PS5 che da PS4, andando così ad arricchire un catalogo sempre più ampio e variegato capace di venire incontro ai gusti di ogni appassionato.

Per il momento, intanto, gustiamoci i giochi Premium ed Extra di settembre, tra i quali c'è anche NieR Replicant.